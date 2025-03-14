Arsası olanlar için tarih verildi: Başvurmayan hakkını kaybedecek!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:14

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:14

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerini, tapu sahiplerinin izni olmaksızın üçüncü şahıslara kiraya verebileceğini duyurdu. Arazisinin kiralanmasını istemeyen tapu sahiplerinin, 2025 tarım sezonu öncesinde yetkililere başvuruda bulunarak üretim yapacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Başvuru yapmayanlar, arazilerinin kiraya verilmesini engelleyemeyecek.

BELİRLENEN ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ekipler, işlenmeyen arazileri tespit etmek için kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak incelemeler yapacak. Belirlenen araziler, tarım sezonunda kullanılmak üzere kiraya verilecek.

İLK LİSTE EYLÜLDE YAYIMLANACAK

Başvuru yapmayan araziler, il ve ilçe müdürlükleri tarafından ilan edilecek ve kiraya verilecek. Ayrıca, dikili alanlar ve örtü altı tarım arazileri bu uygulamanın dışında tutulacak. Arazi kiralama bedeli, bölgedeki rayiç kira fiyatlarına göre belirlenecek ve komisyon tarafından açıklanacak. İlk liste 1 Eylül 2025 tarihinde yayımlanacak, kiralama işlemleri ise 16 Ekim 2025’te başlayacak.