Taşköprü sarımsağına yüzde 17 zam

Kastamonu’nun Taşköprü İlçesinde yetişen Taşköprü sarımsağı, yüzde 17'lik zamla 44 TL'den tezgahlarda satılıyor.

İHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00
Taşköprü sarımsağına yüzde 17 zam
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Avrupa Birliği tescil belgesine sahip Taşköprü sarımsağı geçen yıl artan üretim sebebi ile fiyatı düşmüştü.

Geçen hafta ilki kurulan sarımsak pazarında 40 TL’den alıcı bulan Taşköprü sarımsağı, bu hafta 4 TL’lik zamla 44 TL’den alıcı buldu.

Pazarda küçük boy sarımsağın kilogramı 18, orta boy sarımsağın kilogramı 25, iri boy sarımsağın kilogramı ise 35 TL’den satılıyor. 






Taşköprü sarımsağı kastamonu sarımsak zam
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