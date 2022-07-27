Taşköprü sarımsağına yüzde 17 zam
Kastamonu’nun Taşköprü İlçesinde yetişen Taşköprü sarımsağı, yüzde 17'lik zamla 44 TL'den tezgahlarda satılıyor.
Avrupa Birliği tescil belgesine sahip Taşköprü sarımsağı geçen yıl artan üretim sebebi ile fiyatı düşmüştü.
Geçen hafta ilki kurulan sarımsak pazarında 40 TL’den alıcı bulan Taşköprü sarımsağı, bu hafta 4 TL’lik zamla 44 TL’den alıcı buldu.
Pazarda küçük boy sarımsağın kilogramı 18, orta boy sarımsağın kilogramı 25, iri boy sarımsağın kilogramı ise 35 TL’den satılıyor.
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