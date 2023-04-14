Yayınlanma: 14.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 07:00

Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı. Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklava siparişleri şimdiden alınmaya başlandı. Baklava satıcıları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek için normal günden çok daha fazla mesai harcıyor. Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşanıyor. Öte yandan tatlıcılar, yurttaşları baklavalarını bilindik yerlerden almaları yönünde uyarıda bulunuyor.

“SİPARİŞLERİMİZ ŞİMDİDEN BAŞLADI”

Ramazan bayramı öncesi tatlıları özenle hazırlamaya başladıklarını belirten İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, “Bayrama bir hafta kala siparişlerimiz şimdiden başladı. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL’den başlıyor” dedi.

Yurttaşları bilinen kayıtlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyaran Şener, “Odamıza bağlı kayıtlı üyelerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Seyyar satanlardan almasınlar” diye konuştu.

“TATLI FİYATLARI İKİ KATI YÜKSELDİ”

Tatlı ve baklava fiyatlarında maliyet kaynaklı geçen seneye göre yüzde 100 artış yaşandığını anlatan Şener, “Bayram denilince akla baklava çeşitleri geliyor. Ayrıca börek, çikolata, lokum gibi çeşitlerimizde var. Vatandaş genelde cevizli baklavaya yöneliyor. Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100’e yakın artış oldu. O yüzden işlerde de düşüş yaşıyoruz. İyi bir tatlıyı anlayabilmek için, taze olmasına, yerken ki sesine ve fıstığın rengine dikkat etsinler” şeklinde konuştu.