TBB'den açıklama: 20 bin liranın altı para çekimi sadece ATM'lerden mi yapılacak?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı haberlerde yer alan, bankaların müşterilerini 20 bin liraya kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği iddialarına ilişkin, Birliğin böyle bir kararı ve açıklamasının olmadığını bildirdi.

TBB'den açıklama: 20 bin liranın altı para çekimi sadece ATM'lerden mi yapılacak?
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AA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 19:39

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı haberlerde yer alan, bankaların müşterilerini 20 bin liraya kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Birliğin böyle bir kararı ve açıklamasının olmadığını bildirdi.

YALANLANDI

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve TBB'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. TBB'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

 


Etiketler: #tbb #ATM #banka

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