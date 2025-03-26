TBB'de başkanvekili seçim tarihi belli oldu

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine sevk edilmesinin ardından; TBB'de başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.

TBB'de başkanvekili seçim tarihi belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:33

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.

TBB'nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

TARİH BELLİ OLDU

Bunun üzerine TBB'de başkanvekili seçilecek.

Başkenvekili seçimi cuma günü Ankara'da saat 14.30'da yapılacak.


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