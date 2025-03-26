TBB'de başkanvekili seçim tarihi belli oldu
İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine sevk edilmesinin ardından; TBB'de başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.
Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.
TBB'nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.
TARİH BELLİ OLDU
Bunun üzerine TBB'de başkanvekili seçilecek.
Başkenvekili seçimi cuma günü Ankara'da saat 14.30'da yapılacak.
?? Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Seçimi— Türkiye Belediyeler Birliği / 1945 (@TBB) March 26, 2025
Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, Başkan Vekili seçimi için toplanıyor.
??? Tarih: 28 Mart 2025 Cuma
?? Saat: 14.30
?? Yer: JW Marriott Otel, Söğütözü / Ankara
Detaylı bilgi için: ?? https://t.co/AAuJlvVHGx#TBB… pic.twitter.com/j97AsTagnY
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