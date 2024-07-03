TBMM'de Türk kahvesine zam!

Uygun fiyatları ile zaman zaman gündeme gelen TBMM'de Türk kahvesine zam geldiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 18:08
TBMM'de Türk kahvesine zam!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)'de Türk kahvesine zam geldi. Meclis menüsü 'ekonomik' olması ile zaman zaman gündeme geliyordu.

Ankara gazetecisi Osman Nuri Cerit X hesabından TBMM'de Türk kahvesine zam geldiğini duyurdu.

Buna göre Türk kahvesi 3,5 liradan 5 liraya çıktı.

 


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