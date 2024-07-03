TBMM'de Türk kahvesine zam!
Uygun fiyatları ile zaman zaman gündeme gelen TBMM'de Türk kahvesine zam geldiği öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)'de Türk kahvesine zam geldi. Meclis menüsü 'ekonomik' olması ile zaman zaman gündeme geliyordu.
Ankara gazetecisi Osman Nuri Cerit X hesabından TBMM'de Türk kahvesine zam geldiğini duyurdu.
Buna göre Türk kahvesi 3,5 liradan 5 liraya çıktı.
TBMM'de Türk kahvesi 3,5 TL'den 5 TL'ye çıktı.. pic.twitter.com/ED2DnH4Q08— Osman Nuri Cerit (@oncerit) July 3, 2024
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