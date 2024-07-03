Kahve tutkunlarının yeni favorisi... Soğuk Türk Kahvesi!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:59

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:59

Son dönemde kahve severler arasında popüler hale gelen soğuk Türk kahvesi, yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday. Geleneksel Türk kahvesinin soğuk ve ferahlatıcı bir versiyonu olan bu içecek, hem serinlemek hem de kahve keyfini yaşamak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor. İşte, klasik Türk kahvesinin modern ve serinletici yorumu olan soğuk Türk kahvesinin tarifi!

Malzemeler

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı şeker

4-5 adet buz küpü

1/4 su bardağı süt

Çikolata sosu veya krema

Yapılışı

Cezveye 2 tatlı kaşığı Türk kahvesini, 1 tatlı kaşığı şekeri (isteğe bağlı) ve 1 su bardağı soğuk suyu ekleyin.

Karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kahve kaynamaya başlayınca üzerindeki köpüğü alıp bir kenara ayırın.

Kahve bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve bir fincana koyun. Fincanda telvenin dibe çökmesini bekleyin.

Oda sıcaklığına gelen kahveyi telvesini eklememeye dikkat ederek bir bardağa dökün. Ardından bardağa buz küplerini ilave edin.

İsteğe bağlı olarak süt ekleyin ve karıştırın.

Üzerini çikolata sosu veya krema ile süsleyebilirsiniz.