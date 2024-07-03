Kahve tutkunlarının yeni favorisi... Soğuk Türk Kahvesi!

Son dönemin trendlerinden biri haline gelen soğuk Türk Kahvesi, hem kahve tutkunları hem de sıcaktan bunalanlar için enfes bir lezzet olmaya aday...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:59
Kahve tutkunlarının yeni favorisi... Soğuk Türk Kahvesi!
Abone Ol google-news

Son dönemde kahve severler arasında popüler hale gelen soğuk Türk kahvesi, yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday. Geleneksel Türk kahvesinin soğuk ve ferahlatıcı bir versiyonu olan bu içecek, hem serinlemek hem de kahve keyfini yaşamak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor. İşte, klasik Türk kahvesinin modern ve serinletici yorumu olan soğuk Türk kahvesinin tarifi!

Malzemeler

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı şeker 

4-5 adet buz küpü

1/4 su bardağı süt

Çikolata sosu veya krema

Yapılışı

Cezveye 2 tatlı kaşığı Türk kahvesini, 1 tatlı kaşığı şekeri (isteğe bağlı) ve 1 su bardağı soğuk suyu ekleyin.

Karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kahve kaynamaya başlayınca üzerindeki köpüğü alıp bir kenara ayırın. 

Kahve bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve bir fincana koyun. Fincanda telvenin dibe çökmesini bekleyin.

Oda sıcaklığına gelen kahveyi telvesini eklememeye dikkat ederek bir bardağa dökün. Ardından bardağa buz küplerini ilave edin.

İsteğe bağlı olarak süt ekleyin ve karıştırın.

Üzerini çikolata sosu veya krema ile süsleyebilirsiniz.


türk kahvesi haberleri Türk haberleri soğuk türk kahvesi haberleri

İlgili Haberler

Kahvaltı için tok tutan nefis içecek: Kahveli ve yulaflı smoothie tarifi...

Kahvaltı için tok tutan nefis içecek: Kahveli ve yulaflı smoothie tarifi...
Kahve makinesi olmadan kahve yapmanın 3 basit yolu!

Kahve makinesi olmadan kahve yapmanın 3 basit yolu!
Kahve tüketimini azaltmanızı sağlayacak 5 bitki!

Kahve tüketimini azaltmanızı sağlayacak 5 bitki!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler