Kahve makinesi olmadan kahve yapmanın 3 basit yolu!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 22:21

Güncelleme: 02.07.2024 - 22:21

Kahve, her gün tüketilen milyarlarca fincan ile dünya çapında en popüler içecekler arasında. Kahve yapmanın onlarca yolu vardır ve evde harika bir fincan hazırlamak için bir kahve makinesine veya otomatik bir kahve makinesine ihtiyaç yok. Hatta birçok kahve tiryakisi standart bir kahve makinesine bile sahip değil! Peki, kahve makinesi olmadan nasıl kahve yapılır?

TENCEREDE KAHVE NASIL YAPILIR?

Bu tencere yöntemi, kahve yapmak için en basit ve yalın yaklaşım olabilir. Bonus olarak, uygun maliyetlidir ve hemen hemen herkes tarafından erişilebilir. Bu yöntemin başlıca dezavantajları hassasiyet eksikliği ve aşırı ısınma potansiyelidir, bu nedenle kahveniz konusunda özellikle titizseniz, sizin için doğru olmayabilir.

Bir tencereye kahve istediğiniz kadar su dökün ve kaynatın.

Su kaynadığında ocağı kapatın. Yaklaşık 30 saniye soğumasını bekleyin ve kahve telvesini ekleyin (burada orta öğütme en iyisidir). 1 buçuk su bardağı suya 2 yemek kaşığı kahve oranıyla başlayın ve uygun gördüğünüz şekilde ayarlayın.

Tencereyi sıkı bir kapakla kapatın ve 5-6 dakika demleyin. Bu işlem sırasında telve tencerenin dibine çökecektir.

İsterseniz kahveyi ince gözenekli bir elekten veya tülbentten geçirin ya da sadece fincanlara doldurun.

FRENCH PRESS'TE KAHVE NASIL YAPILIR?

French press, tutarlı bir fincan kahve yapan ve çok fazla yer kaplamayan basit, uygun fiyatlı aletlerden. Bu işlem için iri kahve telvesi kullandığınızdan emin olun, çünkü daha ince telveler filtreye takılır ve hatta bazen içinden geçerek çamurumsu bir karmaşa oluşturur.

Bir tencereye kahve istediğiniz kadar su dökün ve kaynatın.

Uygun miktarda iri kahve telvesini tartın ve French press'e ekleyin. Kahve/su ağırlık oranının 1:12 olması iyi bir başlangıç olacaktır.

Su kaynadığında ocağı kapatın ve hafifçe soğuması için yaklaşık 30 saniye bekletin. French press için ideal su sıcaklığı 205 derecedir.

Suyu kahve telvesi ile birlikte French press'in içine dökün. Bir kaşıkla karıştırın, ardından pistonu aşağı itmeden karışımı French press'in üst kısmıyla kapatın.

Kahveyi süzmek için pistonu yavaşça ama sıkıca aşağı itmeden önce 4 dakika bekletin. Hemen servis edin ve tadını çıkarın!

MOKA POT'TA KAHVE NASIL YAPILIR?

Bu dayanıklı ocak üstü kahve makinesi, son derece popüler olduğu İtalya'dan gelmektedir. Yukarıda açıklanan sistemlerden farklı olarak, moka potlar kahve yapmak için buhar basıncı kullanır, bu da güçlü, espresso benzeri bir demleme ile sonuçlanır. Espresso hayranıysanız ve bir espresso makinesine para harcamak istemiyorsanız, bir moka pot sizin için doğru olabilir. Bununla birlikte, biraz öğrenme eğrisi vardır, bu nedenle yöntemde ustalaşırken sabırlı olun.

Buhar tahliye vanası ile aynı seviyeye gelene kadar moka kabının alt haznesine sıcak su dökün. Önceden ısıtılmış su acılık riskini azaltır.

Filtre sepetini ince çekilmiş kahve ile doldurun ve sıkıştırmadan düzleştirin. Gevşek bir şekilde doldurulmalı, sıkıca paketlenmemelidir.

Filtre sepetini suyun üzerinde duracak şekilde alt hazneye yerleştirin, ardından moka kabının üst kısmını tabana sıkıca vidalayın.

Moka tenceresini orta ateşte yaklaşık 5-10 dakika veya tıslama, püskürtme sesi duyana kadar ocağa koyun. Bu noktada, ocaktan alın ve kahvenin biraz daha akmaya devam etmesine izin verin.