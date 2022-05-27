TCDD'den 'bu bölgelerden uzak durun' uyarısı
TCDD, bazı hatlara yüksek enerji verileceği belirtilip yurttaşların enerji verilecek bölgeden uzak durmaları istedi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’ndan (TCDD) yapılan uyarıda, bazı hatlara yüksek enerji verileceği belirtilip yurttaşların enerji verilecek bölgeden uzak durmaları talep edildi.
TCDD’den yapılan açıklamada “Tuzhisar ve Yeni Kangal Elektrik İletim Hattı Yapım İşi çerçevesinde Tuzhisar Trafo Merkezine 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, Yeni Kangal Trafo Merkezine 30 Mayıs 2022tarihinden itibaren 154 bin Volt enerji verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir” dendi.
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