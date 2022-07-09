TCDD’de tren kaçtı: 2,4 milyar TL’lik borcun vadesi de geçti

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:08

Hazine Alacak Stoku, kaybedilen belediyelerden gelen eski bürokratların istihdamı nedeniyle "İktidarın arka bahçesi” olarak nitelendirilen TCDD’nin içinde bulunduğu borç batağını bir kez daha gözler önüne serdi. Hazine ve Maliyet Bakanlığı’nın verilerine göre, idarenin Hazine’ye olan borcu 31 Mayıs 2022 itibarıyla 5 milyar TL’yi aştı.

BirGün'den Mustafa Bıldırcın'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs 2022 tarihli Kamu Borç Yönetimi Raporu’nu yayımladı. Raporda, “Hazine Alacak Stoku” başlığı altında Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin toplam borçlarına yer verildi. TCDD, Hazine borçlusu beş KİT içinde en borçlu kuruluş olarak öne çıktı.

BORÇ YEDİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, TCDD’nin Hazine’ye olan borcu Kasım 2021 döneminden Haziran 2022 dönemine kadar yüzde 15 arttı. Kasım 2021 döneminde 4 milyar 472 milyon TL Hazine borcu bulunan idarenin Haziran 2022 itibarıyla toplam borcu, 5 milyar 139 milyon TL oldu.

BORCUN YARISININ VADESİ GEÇTİ

TCDD’nin toplam borcunun yüzde 46’sını, vadesi geçmiş borçlar oluşturdu. İdarenin vadesi geçmiş borçlarının toplam tutarının 2 milyar 406 milyon TL olduğu bildirildi. Toplam borcun 2 milyar 733 milyon TL’si ise “Vadesi Gelmemiş Alacak” kaleminde sınıflandırıldı.

İdarenin vadesi geçmiş borç stokunda yıllar itibarıyla yaşanan artış da yönetimde yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü gösterdi. Buna göre, 2013 yılında yalnızca 93 milyon TL vadesi geçmiş borcu bulunan idarenin borçları 2014 ve 2015 yıllarında ise sırasıyla 245 milyon TL ve 425 milyon TL oldu. 2016 yılında 644 milyon TL, 2017 yılında ise 825 milyon TL vadesi geçmiş Hazine borcu bulunan idarenin vadesi geçmiş borç stoğu, 2018 yılından itibaren 1 milyar TL’yi aştı.