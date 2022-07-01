TCDD’ye ait 450 bin lira değerindeki bakır kablolar çaldı

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:34

Olay, 29 Haziran Çarşamba günü Gebze’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait 450 bin değerindeki bakır kablolar çalındı.

Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli S.K., çaldığı kablolarla birlikte polis ekipleri tarafından yakalındı.

Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



