TCMB açıkladı... Net rezervi 15 milyar doları aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 4 Ağustos haftasında 15.7 milyar dolara yükseldi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:33
TCMB açıkladı... Net rezervi 15 milyar doları aştı!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerinde geçen hafta önemli düzeyde bir toparlanma izlendi.

TCMB verilerine göre net rezervler 10,9 milyar dolardan 15,7 milyar dolara yükseldi. Brüt rezervlerdeki toparlanma ise daha sınırlı kaldı.

Verilere göre brüt rezervler 4 Ağustos haftasında 113,8 milyar dolardan 115,6 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv eksi 49,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 50,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

DÖVİZ MEVDUATLARINDA PARİTE ETKİSİ

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında manşet veride gerileme dikkat çekti.

4 Ağustos haftasında döviz mevduatları 1,1 milyar düşüşle 170,4 milyar dolar oldu. Pariteden arındırılmış veriye göre ise döviz mevduatı 804 milyon dolar azaldı. Bu veri setinde gerçek kişilerde döviz mevduatlarının 2,2 milyar dolar azaldığı görülürken, tüzel kişilerde 1,4 milyar dolarlık artış izlendi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
07.07.2023 40.580 69.836 110.416
14.07.2023 41.681 71.381 113.062
21.07.2023 41.876 71.675 113.551
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
04.08.2023 41.362 74.229 115.591

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