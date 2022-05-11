TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (11.05.2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (11.05.2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13086
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13379
BHD BAHREYN DİNARI 40.5893
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17644
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.2297
BWP BOTSVANA PULASI 1.2486
BRL BREZİLYA REALİ 2.9812
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10511
CZK ÇEK KORUNASI 0.63647
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00105
MAD FAS DİRHEMİ 1.5246
PHP FİLİPİN PESOSU 0.29377
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.95414
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.0669
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19800
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.1407
HKD HONG KONG DOLARI 1.9493
IQD IRAK DİNARI 0.01048
ISK İZLANDA KRONU 0.11584
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03471
LYD LİBYA DİNARI 3.1896
HUF MACAR FORİNTİ 0.04252
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.26218
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.4964
MXN MEKSİKA PESOSU 0.75515
EGP MISIR LİRASI 0.83253
NAD NAMİBYA DOLARI 0.95405
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00137
PEN PERU YENİ SOLU 4.0375
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.4644
RSD SIRP DİNARI 0.13722
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.0428
SDG SUDAN POUNDU 0.03410
SYP SURİYE LİRASI 0.00609
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.95405
THB TAYLAND BAHTI 0.44219
TND TUNUS DİNARI 4.9630
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.3782
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.50585
OMR UMMAN RİYALİ 39.7970
JOD ÜRDÜN DİNARI 21.5825
VND VİETNAM DONGU 0.00066
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.4680
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.51588
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.7037

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