TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
19 Nisan 2022 Salı, 16:07
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12884
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13089
BHDBAHREYN DİNARI38.8523
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.16979
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.0647
BWPBOTSVANA PULASI1.2575
BRLBREZİLYA REALİ3.1465
DZDCEZAYİR DİNARI0.10178
CZKÇEK KORUNASI0.64706
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00102
MADFAS DİRHEMİ1.4901
PHPFİLİPİN PESOSU0.27908
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.98639
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.8103
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19147
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.0909
HKDHONG KONG DOLARI1.8680
IQDIRAK DİNARI0.01004
ISKİZLANDA KRONU0.11311
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03287
LYDLİBYA DİNARI3.1260
HUFMACAR FORİNTİ0.04231
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25664
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4428
MXNMEKSİKA PESOSU0.73732
EGPMISIR LİRASI0.79390
NADNAMİBYA DOLARI0.98646
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00130
PENPERU YENİ SOLU3.9214
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.4013
RSDSIRP DİNARI0.13437
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7155
SDGSUDAN POUNDU0.03278
SYPSURİYE LİRASI0.00583
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.98640
THBTAYLAND BAHTI0.43394
TNDTUNUS DİNARI4.8778
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.1910
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.49610
OMRUMMAN RİYALİ38.0949
JODÜRDÜN DİNARI20.6594
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5157
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50031
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.8702

TCMB döviz Kur

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