TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını duyurdu.

AA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 16:27
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12964
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13070
BHDBAHREYN DİNARI38.8301
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.16969
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.0697
BWPBOTSVANA PULASI1.2662
BRLBREZİLYA REALİ3.1140
DZDCEZAYİR DİNARI0.10176
CZKÇEK KORUNASI0.64681
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00102
MADFAS DİRHEMİ1.4885
PHPFİLİPİN PESOSU0.28011
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.0005
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.7838
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19198
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.0966
HKDHONG KONG DOLARI1.8665
IQDIRAK DİNARI0.01003
ISKİZLANDA KRONU0.11270
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03300
LYDLİBYA DİNARI3.1240
HUFMACAR FORİNTİ0.04219
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25679
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4407
MXNMEKSİKA PESOSU0.73326
EGPMISIR LİRASI0.79470
NADNAMİBYA DOLARI0.99870
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00130
PENPERU YENİ SOLU3.9220
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.4268
RSDSIRP DİNARI0.13436
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7623
SDGSUDAN POUNDU0.03276
SYPSURİYE LİRASI0.00583
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.0010
THBTAYLAND BAHTI0.43502
TNDTUNUS DİNARI4.8728
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.1884
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.49580
OMRUMMAN RİYALİ38.0712
JODÜRDÜN DİNARI20.6392
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5256
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50053
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.8575

TCMB döviz Kur

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