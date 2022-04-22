TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
22 Nisan 2022 Cuma, 16:19
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12908
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13243
BHDBAHREYN DİNARI39.0463
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.17031
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.1239
BWPBOTSVANA PULASI1.2357
BRLBREZİLYA REALİ3.1831
DZDCEZAYİR DİNARI0.10224
CZKÇEK KORUNASI0.65488
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00103
MADFAS DİRHEMİ1.4965
PHPFİLİPİN PESOSU0.28079
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.94665
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.8464
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19261
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.1061
HKDHONG KONG DOLARI1.8761
IQDIRAK DİNARI0.01008
ISKİZLANDA KRONU0.11394
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03315
LYDLİBYA DİNARI3.1249
HUFMACAR FORİNTİ0.04299
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25863
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4035
MXNMEKSİKA PESOSU0.72490
EGPMISIR LİRASI0.79225
NADNAMİBYA DOLARI0.94669
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00130
PENPERU YENİ SOLU3.9397
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.4363
RSDSIRP DİNARI0.13542
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7756
SDGSUDAN POUNDU0.03295
SYPSURİYE LİRASI0.00586
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.94672
THBTAYLAND BAHTI0.43364
TNDTUNUS DİNARI4.9096
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.2117
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.48661
OMRUMMAN RİYALİ38.2339
JODÜRDÜN DİNARI20.7617
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5180
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50296
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.8418

döviz TCMB Kur

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