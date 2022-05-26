TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (26 Mayıs 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:49
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (26 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13760
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14528
BHD BAHREYN DİNARI 43.4574
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18627
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9438
BWP BOTSVANA PULASI 1.3565
BRL BREZİLYA REALİ 3.3982
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11250
CZK ÇEK KORUNASI 0.71063
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6521
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31306
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0378
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.7635
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21118
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3279
HKD HONG KONG DOLARI 2.0870
IQD IRAK DİNARI 0.01122
ISK İZLANDA KRONU 0.12700
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03868
LYD LİBYA DİNARI 3.4391
HUF MACAR FORİNTİ 0.04493
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.28300
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7251
MXN MEKSİKA PESOSU 0.82744
EGP MISIR LİRASI 0.88174
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0383
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00148
PEN PERU YENİ SOLU 4.4458
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8063
RSD SIRP DİNARI 0.14919
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9213
SDG SUDAN POUNDU 0.03666
SYP SURİYE LİRASI 0.00652
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0378
THB TAYLAND BAHTI 0.47903
TND TUNUS DİNARI 5.3851
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.6875
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55490
OMR UMMAN RİYALİ 42.5522
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.1069
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8806
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.55686
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6021

 


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