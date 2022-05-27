TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (27 Mayıs 2022)
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13708
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14503
BHD BAHREYN DİNARI 43.4015
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18608
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9337
BWP BOTSVANA PULASI 1.3597
BRL BREZİLYA REALİ 3.4303
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11238
CZK ÇEK KORUNASI 0.70930
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6517
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31316
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0449
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.7013
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21086
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3241
HKD HONG KONG DOLARI 2.0845
IQD IRAK DİNARI 0.01121
ISK İZLANDA KRONU 0.12704
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03761
LYD LİBYA DİNARI 3.4284
HUF MACAR FORİNTİ 0.04458
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.28302
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7366
MXN MEKSİKA PESOSU 0.82910
EGP MISIR LİRASI 0.87947
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0448
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00148
PEN PERU YENİ SOLU 4.4721
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8205
RSD SIRP DİNARI 0.14904
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9448
SDG SUDAN POUNDU 0.03662
SYP SURİYE LİRASI 0.00651
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0448
THB TAYLAND BAHTI 0.47928
TND TUNUS DİNARI 5.4079
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.6817
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55384
OMR UMMAN RİYALİ 42.5008
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.0784
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8785
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.55877
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6725
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