TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (27 Mayıs 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
27 Mayıs 2022 Cuma, 16:14
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (27 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı 

ARS ARJANTİN PESOSU 0.13708 

ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14503 

BHD BAHREYN DİNARI 43.4015 

BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18608 

BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9337 

BWP BOTSVANA PULASI 1.3597 

BRL BREZİLYA REALİ 3.4303 

DZD CEZAYİR DİNARI 0.11238 

CZK ÇEK KORUNASI 0.70930 

IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112 

MAD FAS DİRHEMİ 1.6517 

PHP FİLİPİN PESOSU 0.31316 

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0449 

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.7013 

INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21086 

HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3241 

HKD HONG KONG DOLARI 2.0845 

IQD IRAK DİNARI 0.01121 

ISK İZLANDA KRONU 0.12704 

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03761 

LYD LİBYA DİNARI 3.4284 

HUF MACAR FORİNTİ 0.04458 

MKD MAKEDONYA DİNARI 0.28302 

MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7366 

MXN MEKSİKA PESOSU 0.82910 

EGP MISIR LİRASI 0.87947 

NAD NAMİBYA DOLARI 1.0448 

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00148 

PEN PERU YENİ SOLU 4.4721 

PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8205 

RSD SIRP DİNARI 0.14904 

SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9448 

SDG SUDAN POUNDU 0.03662 

SYP SURİYE LİRASI 0.00651 

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0448 

THB TAYLAND BAHTI 0.47928 

TND TUNUS DİNARI 5.4079 

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.6817 

UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55384 

OMR UMMAN RİYALİ 42.5008 

JOD ÜRDÜN DİNARI 23.0784 

VND VİETNAM DONGU 0.00071 

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8785 

TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.55877 

NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6725 


TCMB döviz alım-satım

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