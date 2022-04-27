TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (27 Nisan 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (27 Nisan 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.12901
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.12971
BHD BAHREYN DİNARI 39.2832
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17117
BAM BOSNA HERSEK MARKI 7.9965
BWP BOTSVANA PULASI 1.2240
BRL BREZİLYA REALİ 2.9624
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10229
CZK ÇEK KORUNASI 0.63884
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00103
MAD FAS DİRHEMİ 1.4870
PHP FİLİPİN PESOSU 0.28399
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.93196
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 4.8556
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19332
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.0719
HKD HONG KONG DOLARI 1.8873
IQD IRAK DİNARI 0.01015
ISK İZLANDA KRONU 0.11342
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03313
LYD LİBYA DİNARI 3.1199
HUF MACAR FORİNTİ 0.04130
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.25435
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.3967
MXN MEKSİKA PESOSU 0.72295
EGP MISIR LİRASI 0.79965
NAD NAMİBYA DOLARI 0.93201
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00132
PEN PERU YENİ SOLU 3.8718
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.3323
RSD SIRP DİNARI 0.13319
SGD SİNGAPUR DOLARI 10.7320
SDG SUDAN POUNDU 0.03315
SYP SURİYE LİRASI 0.00589
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.93201
THB TAYLAND BAHTI 0.43133
TND TUNUS DİNARI 4.8505
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.2374
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.48957
OMR UMMAN RİYALİ 38.5164
JOD ÜRDÜN DİNARI 20.8880
VND VİETNAM DONGU 0.00064
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.4515
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.50335
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.7254

TCMB döviz dolar

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