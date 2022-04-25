TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı (25 Nisan 2022)

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurları duyurdu.

AA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 15:51
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı (25 Nisan 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.12924
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13247
BHD BAHREYN DİNARI 39.1437
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17115
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.0912
BWP BOTSVANA PULASI 1.2330
BRL BREZİLYA REALİ 3.0761
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10222
CZK ÇEK KORUNASI 0.64964
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00102
MAD FAS DİRHEMİ 1.4930
PHP FİLİPİN PESOSU 0.28185
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.94416
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 4.8676
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19271
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.0978
HKD HONG KONG DOLARI 1.8806
IQD IRAK DİNARI 0.01011
ISK İZLANDA KRONU 0.11397
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03283
LYD LİBYA DİNARI 3.1333
HUF MACAR FORİNTİ 0.04242
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.25935
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.3874
MXN MEKSİKA PESOSU 0.72535
EGP MISIR LİRASI 0.79511
NAD NAMİBYA DOLARI 0.94419
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00131
PEN PERU YENİ SOLU 3.9171
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.4168
RSD SIRP DİNARI 0.13490
SGD SİNGAPUR DOLARI 10.7501
SDG SUDAN POUNDU 0.03303
SYP SURİYE LİRASI 0.00587
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.94419
THB TAYLAND BAHTI 0.43410
TND TUNUS DİNARI 4.8498
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.2224
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.48784
OMR UMMAN RİYALİ 38.3299
JOD ÜRDÜN DİNARI 20.8141
VND VİETNAM DONGU 0.00064
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.4928
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.50386
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.7693

döviz Kur TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

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