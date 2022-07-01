TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (1 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
01 Temmuz 2022 Cuma, 16:11
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (1 Temmuz 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13361
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14660
BHD BAHREYN DİNARI 44.3763
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17898
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9033
BWP BOTSVANA PULASI 1.3451
BRL BREZİLYA REALİ 3.1846
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11420
CZK ÇEK KORUNASI 0.70557
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6653
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30353
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0181
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.7493
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21170
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3182
HKD HONG KONG DOLARI 2.1322
IQD IRAK DİNARI 0.01146
ISK İZLANDA KRONU 0.12587
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03603
LYD LİBYA DİNARI 3.4627
HUF MACAR FORİNTİ 0.04352
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28333
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7964
MXN MEKSİKA PESOSU 0.82558
EGP MISIR LİRASI 0.88992
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0183
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00154
PEN PERU YENİ SOLU 4.3722
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6973
RSD SIRP DİNARI 0.14872
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9859
SDG SUDAN POUNDU 0.02946
SYP SURİYE LİRASI 0.00666
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0183
THB TAYLAND BAHTI 0.46910
TND TUNUS DİNARI 5.4334
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7870
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56902
OMR UMMAN RİYALİ 43.4554
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.5492
VND VİETNAM DONGU 0.00072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.7514
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56078
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.3102

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