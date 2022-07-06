TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (6 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:53
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (6 Temmuz 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13628
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14812
BHD BAHREYN DİNARI 45.6162
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18403
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9392
BWP BOTSVANA PULASI 1.3655
BRL BREZİLYA REALİ 3.1924
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11714
CZK ÇEK KORUNASI 0.70739
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00115
MAD FAS DİRHEMİ 1.6904
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30822
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0274
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.9097
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21731
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3309
HKD HONG KONG DOLARI 2.1915
IQD IRAK DİNARI 0.01178
ISK İZLANDA KRONU 0.12657
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03692
LYD LİBYA DİNARI 3.5556
HUF MACAR FORİNTİ 0.04260
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28444
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.8868
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83174
EGP MISIR LİRASI 0.91087
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0274
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00158
PEN PERU YENİ SOLU 4.4546
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6705
RSD SIRP DİNARI 0.14931
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.2414
SDG SUDAN POUNDU 0.03027
SYP SURİYE LİRASI 0.00684
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0274
THB TAYLAND BAHTI 0.47605
TND TUNUS DİNARI 5.4160
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9205
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58210
OMR UMMAN RİYALİ 44.7264
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.2557
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8816
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.57620
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6064

TCMB döviz Döviz kuru
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