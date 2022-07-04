TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (4 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:57
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (4 Temmuz 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13397
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14757
BHD BAHREYN DİNARI 44.5834
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17987
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9610
BWP BOTSVANA PULASI 1.3598
BRL BREZİLYA REALİ 3.1531
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11494
CZK ÇEK KORUNASI 0.71009
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6788
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30570
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0328
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.8771
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21299
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3329
HKD HONG KONG DOLARI 2.1424
IQD IRAK DİNARI 0.01152
ISK İZLANDA KRONU 0.12612
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03597
LYD LİBYA DİNARI 3.4749
HUF MACAR FORİNTİ 0.04377
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28516
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.8089
MXN MEKSİKA PESOSU 0.82918
EGP MISIR LİRASI 0.89123
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0328
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00155
PEN PERU YENİ SOLU 4.3704
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7312
RSD SIRP DİNARI 0.14960
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.0505
SDG SUDAN POUNDU 0.02953
SYP SURİYE LİRASI 0.00669
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0328
THB TAYLAND BAHTI 0.47116
TND TUNUS DİNARI 5.3800
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.8093
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56894
OMR UMMAN RİYALİ 43.7155
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.7075
VND VİETNAM DONGU 0.00072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8053
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56562
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.4936

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB döviz Döviz kuru
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