TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (14 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:20
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (14 Temmuz 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13670
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14914
BHD BAHREYN DİNARI 46.3516
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18599
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9189
BWP BOTSVANA PULASI 1.3647
BRL BREZİLYA REALİ 3.2400
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11874
CZK ÇEK KORUNASI 0.71658
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.6881
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30914
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0186
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 6.1204
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21841
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3284
HKD HONG KONG DOLARI 2.2260
IQD IRAK DİNARI 0.01197
ISK İZLANDA KRONU 0.12590
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03642
LYD LİBYA DİNARI 3.5855
HUF MACAR FORİNTİ 0.04278
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.28374
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9320
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83544
EGP MISIR LİRASI 0.92577
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0190
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00160
PEN PERU YENİ SOLU 4.4171
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6261
RSD SIRP DİNARI 0.14899
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.4365
SDG SUDAN POUNDU 0.03085
SYP SURİYE LİRASI 0.00695
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0190
THB TAYLAND BAHTI 0.47730
TND TUNUS DİNARI 5.4348
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9997
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.59430
OMR UMMAN RİYALİ 45.3861
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.6059
VND VİETNAM DONGU 0.00075
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0174
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58326
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6372

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