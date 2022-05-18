TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (18 Mayıs 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:51
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (18 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılğı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13502
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13920
BHD BAHREYN DİNARI 42.2686
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18208
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.5678
BWP BOTSVANA PULASI 1.3098
BRL BREZİLYA REALİ 3.2275
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10944
CZK ÇEK KORUNASI 0.67952
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00108
MAD FAS DİRHEMİ 1.5867
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30437
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0019
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.4385
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.20551
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.2234
HKD HONG KONG DOLARI 2.0302
IQD IRAK DİNARI 0.01092
ISK İZLANDA KRONU 0.12057
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03679
LYD LİBYA DİNARI 3.3010
HUF MACAR FORİNTİ 0.04374
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.27181
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.6253
MXN MEKSİKA PESOSU 0.80089
EGP MISIR LİRASI 0.87100
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0019
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00143
PEN PERU YENİ SOLU 4.2339
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6064
RSD SIRP DİNARI 0.14257
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.4817
SDG SUDAN POUNDU 0.03512
SYP SURİYE LİRASI 0.00634
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0019
THB TAYLAND BAHTI 0.46061
TND TUNUS DİNARI 5.1828
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.5593
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.53937
OMR UMMAN RİYALİ 41.3919
JOD ÜRDÜN DİNARI 22.4751
VND VİETNAM DONGU 0.00069
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.7534
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.53622
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.1226

 

 


TCMB döviz alım-satım

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