TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (18 Temmuz 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (18 Temmuz 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13631
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15155
BHD BAHREYN DİNARI 46.3683
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18605
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.0386
BWP BOTSVANA PULASI 1.3660
BRL BREZİLYA REALİ 3.2300
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11939
CZK ÇEK KORUNASI 0.72339
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.6596
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31029
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0184
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 6.1764
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21849
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3594
HKD HONG KONG DOLARI 2.2267
IQD IRAK DİNARI 0.01198
ISK İZLANDA KRONU 0.12763
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03598
LYD LİBYA DİNARI 3.5874
HUF MACAR FORİNTİ 0.04407
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.28763
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9253
MXN MEKSİKA PESOSU 0.85641
EGP MISIR LİRASI 0.92458
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0188
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00160
PEN PERU YENİ SOLU 4.4761
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7127
RSD SIRP DİNARI 0.15103
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.5160
SDG SUDAN POUNDU 0.03082
SYP SURİYE LİRASI 0.00696
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0188
THB TAYLAND BAHTI 0.47699
TND TUNUS DİNARI 5.4844
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 5.0012
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.59204
OMR UMMAN RİYALİ 45.4000
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.6169
VND VİETNAM DONGU 0.00075
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0616
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58449
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.7803

TCMB döviz alım-satım
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