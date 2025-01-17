TCMB aralık ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı: Bir önceki aya göre artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 Aralık Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

TCMB aralık ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı: Bir önceki aya göre artış!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) Aralık 2024 verilerini açıkladı.

Konut fiyatları TCMB’nin hesaplamalarına göre, yıllık nominal yüzde 29,4 artarken, enflasyona göre reel olarak yüzde 10,4 azaldı.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, KFE 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 158,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,4 oranında azalış göstermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 2,0 ve 0,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,3, 34,4 ve 25,2 oranlarında artış göstermiştir.”



Etiketler: #TCMB #Konut Fiyat Endeksi #Aralık #2024

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