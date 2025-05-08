TCMB Başkanı '3 farkla kazandık' demişti: Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:26

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri sekiz haftadır düşüş trendini sürdürüyor. 2 Mayıs ile sona eren haftada rezervler 1 milyar 673 milyon dolar azalarak 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara geriledi. Böylece son sekiz haftada toplam düşüş 40 milyar doları aştı. Bu seviye, 25 Mayıs 2023 tarihinden bu yana en düşük rezerv rakamı oldu.

ALTIN VE TOPLAM REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altın rezervleri de 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler ise 141 milyar 50 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.

Net uluslararası rezervlerdeki düşüş de devam etti. Önceki hafta 35 milyar 12 milyon dolar seviyesindeki net rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 216 milyon dolar azalarak 32 milyar 796 milyon dolara düştü.

Resmi rezerv varlıkları yüzde 1,8 azalarak 138,5 milyar dolar oldu. Döviz varlıkları yüzde 3,3, altın cinsinden rezervler ise yüzde 1 oranında geriledi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1’lik artışla 7,7 milyar dolara ulaştı.

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 0,8 artışla 115,2 milyar dolar oldu. Önceden belirlenmiş yükümlülükler yüzde 1,5 artışla 59,9 milyar dolar, şarta bağlı yükümlülükler ise yüzde 0,01 yükselişle 55,3 milyar dolar seviyesine geldi. Swap işlemlerinden doğan döviz yükümlülükleri ise 19,6 milyar dolara ulaştı.

'3 FARKLA KAZANDIK' DERSİNİZ' DEMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlamış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan ekonomik gelişmelere dikkat çeken muhalefetin rezerv eleştirilerine karşılık vermişti. Karahan, “19 Mart’a kadar olan süreç ve ondan sonraki süreci zaten net bir şekilde gösterdik ama sadece düşüşten bahsetmek de doğru olmaz yani bir futbol üzerinden anoloji vermiş olalım. Yani 5-2 biten bir maçta size ‘Maç nasıl geçti?’ denildiğinde ‘2 gol yedik.’ demezsiniz yani ‘5 gol attık, 2 gol yedik ve net olarak 3 farkla kazandık.’ dersiniz” ifadelerini kullanmıştı.