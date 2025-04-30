TCMB yoğun gündeme hazırlanıyor: Merkez Bankaları mayısta ekonomiye yön cerecek

Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:46

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:46

ABD’nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomideki etkisi sürerken, birçok merkez bankası son gelişmelerin etkisiyle para politikalarında daha temkinli bir duruş sergiliyor.

Avrupa Birliği ekonomisindeki durgunluk endişeleri ve sanayi üretimindeki gerileme gibi faktörler, merkez bankalarının karar alma süreçlerini zorluyor. Mayıs ayında, Japonya, ABD, İngiltere, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkelerin merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararları yakından izlenecek.

JAPONYA’DAN BAŞLAYACAK

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ücretlerdeki artışlar ve enflasyon baskısı nedeniyle sıkılaşma sürecine son katılan bankalardan biri olmuştu. Son toplantısında faiz oranını sabit tutan banka, ekonomide toparlanma sinyalleri verdi. Piyasalarda, BoJ’un mayısta da faizi sabit bırakacağı, haziranda ise artırıma gidebileceği öngörülüyor.

FED’İN ADIMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da mayısta faizi sabit tutması bekleniyor. Haziran ayında ise faiz indirimi ihtimali fiyatlanıyor. Son yayımlanan Bej Kitap raporunda, gümrük vergileri nedeniyle ekonomik görünümün olumsuz etkilendiği ifade edilmişti. Fed’in adımları, diğer merkez bankalarının stratejileri açısından da belirleyici olacak.

İNGİLTERE’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) mayısta faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Son kararda faizi sabit tutan bankada çoğunluk, bu politikanın devamından yana görüş bildirmişti. Enflasyonun beklentilerin altında kalması da gevşeme yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ASYA CEPHESİNDE YOĞUN GÜNDEM

Asya’da Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore merkez bankalarının kararları da piyasaların odağında. Avustralya Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması öngörülüyor. Yeni Zelanda’nın da benzer yönde bir adım atması bekleniyor. Güney Kore Merkez Bankası ise henüz net bir sinyal vermiş değil.

DİĞER MERKEZ BANKALARI VE TCMB TAKVİMİ

Mayıs ayında İsveç, Norveç, Romanya, Macaristan, Polonya ve Çekya gibi ülkelerin merkez bankaları da faiz kararlarını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise nisan ayında yaptığı faiz artışının ardından mayısta toplantı yapmayacak. Ancak Başkan Fatih Karahan, Meclis’te sunum yapacak ve 22 Mayıs’ta yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıklayacak.