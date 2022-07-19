TCMB kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı

19 Temmuz 2022 Salı, 10:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında artışla 134.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9.2 oranında artarak 56.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10.9 oranında artarak 49 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artarak 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,8 oranında artarak 15,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 12,1 oranında artışla 17,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 16,0 oranında artışla 11,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,8 oranında artarak 43,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,5 oranında artarak 24,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,1 oranında artarak 80,8 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında artarak 71,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,7 oranında artarak 62,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Mayıs sonu itibarıyla 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU

2022 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45.5’i dolar, yüzde 25,9’u Euro, yüzde 9,1’i TL ve yüzde 19,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.9, Merkez Bankası’nın yüzde 16.1, özel sektörün ise yüzde 65 oranında paya sahip olduğu gözlendi.