TCMB'den 'Baz Etkisi' başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı. Videoda, enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmenin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor.
TCMB, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.
Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir" ifadeleri kullanıldı.
Baz etkisi nedir? Herkes İçin Ekonomi videosunda anlatıyoruz: https://t.co/r0BROh1xhV pic.twitter.com/Xds5CtL7AP— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 11, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- ABB duyurdu: Ramazanda indirimli et ve kıyma satılacak
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası!