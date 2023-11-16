TCMB'den Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine iznine dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleriyle elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak.
Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.
Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.
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