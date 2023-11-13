İlk durak New York.. TCMB yatırımcı toplantılarına başlıyor: Yabancı yatırımcı gelecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:45
İlk durak New York.. TCMB yatırımcı toplantılarına başlıyor: Yabancı yatırımcı gelecek mi?
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yatırımcı Günleri New York

İlgili Haberler

Ekonomistler TCMB'nin enflasyon tahminini gerçekçi buldu mu?

Ekonomistler TCMB'nin enflasyon tahminini gerçekçi buldu mu?
Merkezi Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB 2023 ekim ayı faiz kararı...

Merkezi Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB 2023 ekim ayı faiz kararı...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz kararı açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler