TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 77 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ek TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 77 milyar 471 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:19
TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 77 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 170 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 77 milyar 471 milyon liralık teklif geldi.


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