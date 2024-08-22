TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 77 milyar liralık teklif

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:19

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:19

TCMB'nin bugün açtığı 170 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 77 milyar 471 milyon liralık teklif geldi.