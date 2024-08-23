TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 88 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ek TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 88 milyar 589 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:19
TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 88 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 180 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi.


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