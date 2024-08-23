TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 12 milyar 600 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:47
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 12 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.


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