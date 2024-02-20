TCMB'nin TL depo alım ihalesine 57 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesine 57 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesi düzenledi.
TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 57 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.
Göz Atın
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,99, maksimum faiz oranı 45,00, ortalama faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.
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