TCMB'nin TL depo alım ihalesine 57 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesine 57 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:34
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 57 milyar liralık teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesi düzenledi.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 57 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

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İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,99, maksimum faiz oranı 45,00, ortalama faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.


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