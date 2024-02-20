TCMB'nin TL depo alım ihalesine 57 milyar liralık teklif

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:34

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesi düzenledi.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 57 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,99, maksimum faiz oranı 45,00, ortalama faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.