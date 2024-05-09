TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar lira teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 72 milyar 320 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:07
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar lira teklif
Abone Ol google-news

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 71 milyar 320 milyon lira olurken, ihaleye 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,29, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,93 olarak ilan edildi.


depo alım ihalesi haberleri TCMB haberleri

İlgili Haberler

TCMB'nin depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif

TCMB'nin depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 57 milyar liralık teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 57 milyar liralık teklif
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar liralık teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar liralık teklif
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ukrayna, Zelenski'ye suikast girişimini engelledi

Ukrayna, Zelenski'ye suikast girişimini engelledi
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!
Afra Saraçoğlu’na okul hayatı sorulunca annesi çılgına döndü! ‘Başka soru var mı?’

Afra Saraçoğlu’na okul hayatı sorulunca annesi çılgına döndü! ‘Başka soru var mı?’
Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı

Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı
Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’

Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’
İki gün arayla kayboldular, çifte kayıpta sıcak gelişme

İki gün arayla kayboldular, çifte kayıpta sıcak gelişme
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı