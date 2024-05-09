TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar lira teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 72 milyar 320 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 71 milyar 320 milyon lira olurken, ihaleye 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,29, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,93 olarak ilan edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- Firmadan açıklama!
- Güven sorunlarını atlatamayan 5 burç
- Türkiye'ye dönüyorlar!
- İki tekstil devi konkordato talep etti!
- Kalyoncular onayı aldı
- Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
- Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
- Kuvvetli sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor!