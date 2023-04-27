Tek adam sistemi ömrümüzü kısalttı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan “doğuşta beklenen yaşam süresi”, TÜİK’in “2019-2021” raporuna göre 77.7 yıl oldu.

Bu süre “2018-2020” raporunda 78.3 yıl, “2017-2019” raporunda 78.6 yıldı. Yine rapora göre Türkiye’de 2018-2020’de erkeklerde 75.6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021’de 75 yıl, kadınlarda ise 81.1 yıl iken 80.5 yıl oldu.

Bu sonuç genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığını ortaya koydu.



