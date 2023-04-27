Tek adam sistemi ömrümüzü kısalttı
TÜİK dün yayımladığı “Hayat Tabloları”, Türkiye’nin özellikle 2018’den bu yana yaşadığı ekonomik ve toplumsal krizin yurttaş üzerindeki etkilerini göstermesi açısından da ilginç veriler içeriyor. Anımsanacağı gibi 2018 yılı, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı rejiminin de resmi olarak başladığı ilk yıl.
Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan “doğuşta beklenen yaşam süresi”, TÜİK’in “2019-2021” raporuna göre 77.7 yıl oldu.
Bu süre “2018-2020” raporunda 78.3 yıl, “2017-2019” raporunda 78.6 yıldı. Yine rapora göre Türkiye’de 2018-2020’de erkeklerde 75.6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021’de 75 yıl, kadınlarda ise 81.1 yıl iken 80.5 yıl oldu.
Bu sonuç genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığını ortaya koydu.
Resmi İlanlar
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