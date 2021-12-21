AKP'li Yediyıldız: Vatandaş zamlardan çok da şikayetçi değil

21 Aralık 2021 Salı, 10:07

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, peş peşe gelen zamlarla derinleşen hayat pahalılığından yurttaşların rahatsız olmadığını ileri sürdü.

Ordu'da yayın yapan Oney Flaş FM’deki “Bir Konu Bir Konuk“ programında kur artışları ve pahalılıkla ilgili soruları yanıtlayan Yediyıldız, döviz kurlarının yükselmesinin "dış güçler" tarafından yapıldığını öne sürerken “Cumartesi günü Fatsa’da beş tane kahve gezdim. Hiçbir kahvede, ‘Neden bu kadar zam geliyor?’ demediler. Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller. Konuştuk, bayağı sohbet ettik. Görülüyor ki vatandaşlar da bir şeyleri biliyor, farkında” ifadelerini kullandı.

Yediyıldız. “Doları biz yükseltmiyoruz ki, dış güçler yükseltiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin muhalefet partilerinin liderleri bakın ne yapıyor? Bunu ben söylemiyorum, Büyük Birlik Partisi'nin sayın lideri söylüyor. Bu muhalefet liderleri Amerikan yetkilileriyle ayda bir araya geliyorlar ve gizli gizli görüşüyorlar. Şunu anlıyoruz ki; karar vermişler; iktidarı ekonomik operasyonla yıkma gayretindeler. Doları, Euroyu yükselten ben değilim. Fiyatları da biz yükseltmiyoruz. Kontrol bizim elimizde elbette. Fakat bizler marketleri bastığımızda farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Stokçular da var. Hepsiyle mücadele ediliyor" dedi.