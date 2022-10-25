Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Şaraba zam geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar şarap fiyatlarına yüzde 10-15 arası zam geçişi olduğunu söyledi.
Alkol ürünlerine art arda zam gelmeye devam ediyor.
Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamada bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bugün şarap çeşitlerine yüzde 10-15 oranında fiyat geçişi olacağını duyurdu.
49 GÜN ÖNCE ZAM GELMİŞTİ
En son 6 Eylül'de şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arası zam geldi.
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