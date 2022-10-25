Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Şaraba zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar şarap fiyatlarına yüzde 10-15 arası zam geçişi olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 18:13
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Şaraba zam geldi!
Abone Ol google-news

Alkol ürünlerine art arda zam gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamada bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bugün şarap çeşitlerine yüzde 10-15 oranında fiyat geçişi olacağını duyurdu. 

49 GÜN ÖNCE ZAM GELMİŞTİ

En son 6 Eylül'de şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arası zam geldi.




Şarap zam Erol Dündar Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler