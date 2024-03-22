Tekstil devi İnditex'in mağaza çalışanları eylem yaptı

Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius gibi tanınmış markaları bünyesinde bulunduran İspanyol tekstil devi İnditex'in mağaza işçileri eylem yaptı.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:36
Tekstil devi İnditex'in mağaza çalışanları eylem yaptı
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Zara, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius gibi tanınmış markaları bünyesinde bulunduran, tekstil dünyasının devi olarak gösterilen İspanyol şirket İnditex'in ülkedeki mağaza çalışanları, çalışma ve maaş koşullarının iyileştirilmesine yönelik vaatlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

İspanya'nın iki büyük sendikası CCOO ve UGT'ye bağlı olan İnditex'in Madrid, Barselona, Sevilya, Valensiya, Bilbao, Las Palmas ve Vigo kentlerindeki mağazalarında çalışan tezgahtarlar, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) iş bırakarak, şirketin mağaza çalışanlarına yönelik politikasını protesto etti.

Yaklaşık 1,5 yıl önce maaş artışı ve özellikle kısa dönemli sözleşmelere ilişkin çalışma koşullarının düzeltilmesi için grev yapan İnditex'in mağaza çalışanları, asgari yıllık maaşın 18 bin euro olarak belirlenmesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı.

SÖZLER TUTULMADI

Vaatlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle bir kez daha sokaklara dökülen İnditex çalışanları, "2023 yılında 5 milyar 381 milyon euro'luk net kar açıklayan şirketlerinin, bu kadar yüksek kazanç elde etmesine rağmen çalışanlarına olması gereken değeri vermediğini ve sözlerini tutmadığını" savunuyor.

Sendika temsilcileri, "İnditex ile Temmuz 2023'te imzalanan eşitlik planında mutabakata varılan taahhütlerin yerine getirilmediğini ve kasıtlı olarak geciktirildiğini" belirtirken, basına yaptıkları açıklamada, "Çalışanlar, şirketlerinin büyüklüğüne uygun muamele görmek istiyor. Mağaza çalışanları, grup içerisinde en kötü koşullara sahip olmaktan artık yoruldu" dedi.

Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Zara Home, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka markalarını bulunduran İnditex'in mağaza çalışanları, eylemlerinin ikinci ayağının 7 Nisan'da olacağını ve şirketin merkezinin yer aldığı, İspanya'nın kuzeybatısındaki Coruna kentinde gösteri yapılacağını duyurdu.


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