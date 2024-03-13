Tekstil atölyesi, stat çatısı... Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a yanıt!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 13.03.2024 - 09:42

Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye özel açıklamalarda bulundu. Çebi, Siyah-beyazlı ekibin 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Hasan Arat'ın, cumartesi günü toplanan Divan Kurulu’nda, “Beşiktaş’a çökmüşler” sözlerine cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

“Tamamı kibir, yalan ve algı operasyonu... Çökme iddialarını reddediyorum. Kimse Beşiktaş’a çökemez”

"TEKSTİL ATÖLYESİ İDDİASI YANLIŞ"



“Bu bir kuşa bak operasyonu. Yukarıdan kuşu gösterip aşağıda farklı şeyler yapıyorlar. Camiayı yanıltıyorlar. En basit örneğini de söyleyeyim: Passolig ve sponsorluk gelirlerini kırdırdılar. Gerçeği farklı ve yanlış iddialarla gündeme getiriyorlar. Tekstil atölyesi iddiası yanlış. Onlar bize kiracı olmadı. Sadece hizmet sözleşmesi yaparak tesiste yer gösterdik. Çocuklar iyi niyetle çalışıp işi tamamladılar. Beşiktaş sofrası o tesise gelen, işi olan herkese açıktır. Bu kadar insani konular eleştiri nedeni olmamalıydı.”

Çebi, çatıyı örten membranın kalitesiz olduğu iddialarına şu yanıtı verdi:

''O malzemenin kalitesini benden önceki dönem başkanı Fikret Orman’a sormak gerekiyor. Ben inşaat sırasında kalite iddialarını o günkü başkana bildirdim.''