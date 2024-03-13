Tekstil atölyesi, stat çatısı... Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a yanıt!

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Hasan Arat'ın iddiaları hakkında konuştu. Çebi, "Tamamı kibir, yalan ve algı operasyonu... Çökme iddialarını reddediyorum. Kimse Beşiktaş’a çökemez” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:42
Tekstil atölyesi, stat çatısı... Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a yanıt!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye özel açıklamalarda bulundu. Çebi, Siyah-beyazlı ekibin 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Hasan Arat'ın, cumartesi günü toplanan Divan Kurulu’nda, “Beşiktaş’a çökmüşler” sözlerine cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

“Tamamı kibir, yalan ve algı operasyonu... Çökme iddialarını reddediyorum. Kimse Beşiktaş’a çökemez”

"TEKSTİL ATÖLYESİ İDDİASI YANLIŞ"

“Bu bir kuşa bak operasyonu. Yukarıdan kuşu gösterip aşağıda farklı şeyler yapıyorlar. Camiayı yanıltıyorlar. En basit örneğini de söyleyeyim: Passolig ve sponsorluk gelirlerini kırdırdılar. Gerçeği farklı ve yanlış iddialarla gündeme getiriyorlar. Tekstil atölyesi iddiası yanlış. Onlar bize kiracı olmadı. Sadece hizmet sözleşmesi yaparak tesiste yer gösterdik. Çocuklar iyi niyetle çalışıp işi tamamladılar. Beşiktaş sofrası o tesise gelen, işi olan herkese açıktır. Bu kadar insani konular eleştiri nedeni olmamalıydı.”

Çebi, çatıyı örten membranın kalitesiz olduğu iddialarına şu yanıtı verdi:

''O malzemenin kalitesini benden önceki dönem başkanı Fikret Orman’a sormak gerekiyor. Ben inşaat sırasında kalite iddialarını o günkü başkana bildirdim.''


ahmet nur çebi haberleri Hasan Arat haberleri beşiktaş haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber

Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!
Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Finalde iddialı olamazlar'

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Finalde iddialı olamazlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ceza üstüne ceza yiyordu: Survivor yıldızının eşi hamile olduğunu duyurdu!

Ceza üstüne ceza yiyordu: Survivor yıldızının eşi hamile olduğunu duyurdu!
Sindirimi kolaylaştıran ve serinleten: Meyan Şerbeti iftar sofralarında

Sindirimi kolaylaştıran ve serinleten: Meyan Şerbeti iftar sofralarında
Galibiyet hasreti 2 maça çıktı: Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından eli boş dönüyor! Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş

Galibiyet hasreti 2 maça çıktı: Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından eli boş dönüyor! Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı
‘Google Maps’te ortaya çıktı: Kadıköy’ün artık gölü var!

‘Google Maps’te ortaya çıktı: Kadıköy’ün artık gölü var!
Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var

Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var
Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Üç kardeşin geçmişiyle yüzleşme hikayesi: “Bildiğin Gibi Değil” filmi vizyona giriyor…

Üç kardeşin geçmişiyle yüzleşme hikayesi: “Bildiğin Gibi Değil” filmi vizyona giriyor…