Temassız ödeme neden çalışmıyor? Kredi kartlarında temassız ödeme neden kapatıldı?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 13:19

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 13:19

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) açıklamasına göre, artık temassız ödemeler 750 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Sadece kartlarla değil, mobil cihazlarla yapılan temassız işlem adedinde de artış gözlemleniyor. BKM verileri 2022 yılının ilk 5 ayında 12 milyon adet mobil temassız işlem yapıldığını, bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat arttığını gösteriyor. Bu yılın başından bu yana mobil cihazlarla temassız olarak yapılan alışveriş tutarının ise 1.3 milyar TL'yi geçtiği görülüyor.

Ancak yurttaşlar kredi ve banka kartlarını kullnmaka istediğinde temassız işlemelrin çalışmadığını gördü.

TEMASSIZ ÖDEME NEDEN ÇALIŞMIYOR?



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.



"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."

