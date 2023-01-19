Temsa'dan Türk yazarları bir araya getiren proje

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:07

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:20

Temsa tarafından Sibel Oral'ın editörlüğünde hazırlanan, çağdaş edebiyatın 17 yazarının bir otobüsün penceresinden öykülerle dünyaya baktığı "Otobüsün Penceresinden" adlı kitap, raflardakini yerini aldı.

Çağdaş Türk edebiyatının usta isimleri Ahmet Ümit, Aslı Perker, Ayşe Sarısayın, Başar Başarır, Bedia Ceylan Güzelce, Defne Suman, Doğu Yücel, Haydar Ergülen, İsmail Güzelsoy, Mahir Ünsal Eriş, Mario Levi, Murat Yalçın, Pelin Buzluk, Sibel Oral, Şebnem İşigüzel, Şermin Yaşar ve Yekta Kopan'ın otobüs yolculuğu öykü ve anılarından oluşan "Otobüsün Penceresinden" isimli kitap, Doğan Kitap etiketiyle satışa sunuldu.

Temsa tarafından Sibel Oral'ın editörlüğünde hazırlanan kitap, farklı mekan ve zamanlarda geçen birbirinden özgün 17 hikâye ile okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yönetcisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Temsa'nın Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşı olduğunu belirtti.

Doğancıoğlu, "Hepimizin zihnine kazınmış bazı yol hikâyeleri vardır. Biz bu projeyle bu yol hikâyelerini, yaşadığımız keyifli anıları yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. Biz Türk insanı olarak gerçekten yol hikâyelerini, yolculukları çok severiz. Her yolculukta da kendimizi biraz daha keşfederiz. Otobüsün Penceresinden de bu yönüyle bizi çok heyecanlandıran, mutlu eden bir proje" ifadelerini kullandı.

'HER YOLCULUK BİR HİKÂYE'

"Otobüsün Penceresinden" isimli kitabın editörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda kitaptaki 17 öyküden birinin de sahibi olan yazar Sibel Oral ise otobüsün, bizim yolculuk kültürümüzde köklü ve önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Oral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kültür hikâyeleriyle birlikte edebiyatımızın da esin kaynaklarından biri. Ben de Temsa’nın katkılarıyla böyle bir kitabın editörü olduğum için, kapakta isimlerini gördüğünüz yazarlarımızla çalıştığım için çok mutluyum.

Evet, her yolculuk bir hikâye ve bu kitapta da tüm hikâyeler otobüste geçiyor. Sadece şehirler değil hikâyeler arası da giden bir otobüs. Ve bizler bu kitapla birlikte o otobüsün penceresinden baktık dünyaya.

Kitap çıktıktan kısa bir süre sonra okurlardan gelen yorumlar ise o pencereden yalnız bakmadığımızı gösterdi. Otobüs yolculuğunun farklı kuşaklardan dahi birçok insan için ne kadar önemli olduğunu, hepimizin yolculuk hikâyelerine vurgun olduğunu, bir başkasının yolculuğuna edebiyatın gücüyle nasıl eşlik ettiğimizi gösterdi.

Okurlar da yazarlarımızla birlikte yolculuk etti hem onların hem de kendi hikâyelerine. Bu birlikteliği sağlayan Temsa'ya, kitaba katılan yazarlara ve bu yolculuğa ortak olan okurlarımıza çok teşekkür ediyorum."