TEPAV'dan uyarı: Enflasyonla mücadelede faiz indirimleri yetersiz!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:14

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:14

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 19. Para Politikası Değerlendirme Notu'nda, 2025 yılı için enflasyon risklerine ve para politikasına dair önemli tespitlerde bulundu. Notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tahmin hataları üzerinde durulurken, sadece faiz araçlarının yeterli olmayacağı ve acilen yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

YIL SONU HEDEFİNİN GERÇEKLEŞMESİ ZOR GÖRÜLÜYOR

Ocak ve Şubat 2025 verilerine göre, Türkiye hâlâ G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri. TEPAV’ın değerlendirmesine göre, yıllık enflasyonun düşüş eğiliminde olmasına rağmen, yıl sonu hedeflerinin tutturulması oldukça zor görünüyor. Özellikle son altı ayda yıl sonu enflasyon tahminlerinin üç kez yukarıya revize edilmesi, faiz indirimlerinin ardından para politikasına duyulan güveni zedeledi.

FAİZ İNDİRİMLERİ YETERSİZ KALDI

TEPAV, faiz indirimlerinin beklenen etkiyi yaratmadığını belirterek, bu durumun enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı. Fiyatlama süreçlerindeki öngörü eksikliği ve kurumsal eşgüdüm zayıflığı, bazı mal ve hizmetlerdeki sert fiyat artışları ile kendini gösterdi.

PARA POLİTİKASI VE ŞEFFAFLIK ÖNERİSİ

Raporda, para politikasında esneklik ve şeffaflığın korunması gerektiği ifade edildi. TEPAV, politika faizinin sabit tutulmasını, üst bantta artış yapılmasını ve gerektiğinde gecelik faiz oranlarının artırılmasını önerdi. Bu strateji, piyasa beklentilerini daha etkili bir şekilde yönlendirecek.

REFORM İHTİYACI VE YAPISAL ADIMLAR

Küresel ve yerel belirsizliklerin arttığına dikkat çeken TEPAV, "kontrol edilebilir risklerin" azaltılmasının gerektiğini belirtti. Kurumlar arası koordinasyon, güven inşası, şeffaf iletişim ve net karar süreçlerinin bu süreçte kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca, reform ihtiyacının acil olduğunu vurgulayan vakıf, mali disiplin, kurumsal bağımsızlık ve hukukun üstünlüğünü içeren yapısal adımların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.