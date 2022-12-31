Gıda israfını önlemek için Şef Umut Karakuş’tan ‘Atıksız Yılbaşı Yemeği’

31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:42

Yeme içme işletmelerinde gıda atığını azaltmak ve atıksız menülerin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018'den bu yana çalışmalar sürdüren Metro Türkiye, yılbaşı sofralarında gıda israfını önlemek için de kolları sıvadı. Restoranların ve şeflerin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik eden, gıda israfının önüne geçmek için atıksız menü ve mutfaklar oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Muutto Galataport'ta gerçekleştirilen davette, Şef Umut Karakuş'un özel sunumuyla hiç bir gıdanın israf edilmediği portakallı hindiden pancarlı içli köfteye, leblebi humustan bal kabağına pek çok özel lezzet sunuldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GIDANIN OLDUĞU HER ALANA YAYIYOR

Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng,'Yılbaşında atıksız sofralar nasıl kurulur?'un cevabını Şef Umut Karakuş ile birlikte verdi.

'Bu doğrultuda gıdayı koruyor, israfla mücadele ediyor, sürdürülebilirliği gıdanın olduğu her alana yaymaya gayret ediyoruz. Amacımız, sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında paydaşlarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek. Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu olarak kurduğumuz Gastronometro'nun web sitesinde bir restoranın ya da işletmenin ihtiyacı olabilecek tüm sürdürülebilirlik bilgilerini, trendleri, dünyada ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini sunuyoruz.

Bu platform üzerinden yeme-içme sektörünün sürdürülebilirliğe atacakları adımlara rehberlik ediyor, onların müşterilerine sürdürülebilir ürünler sunabilmesini sağlayacak çözümleri raflarımıza da getiriyoruz. İşletmelere atıksız yemekler hazırlamak için örnekleriyle birlikte reçeteler de geliştiriyoruz. Portal üzerinden ulaşılabilen 'Atık Azaltım Menüsü' isimli rehberde sürdürülebilir menü oluşturma kriterlerine, sürdürülebilir gıda ve yemeklere yönelik önerilere yer veriyoruz.'

Hazırladıkları 'Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu'nun da sektöre yol gösteren önemli bir rehber olduğuna değinen Türüng, kılavuz odağında yine yeme içme sektöründeki işletmelere verilen ve bu alanda bir ilk olan gıda israfıyla mücadele eğitimlerine de başladıklarını aktardı.

'ATIKSIZ MUTFAK ARTIK BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK'

Şef Umut Karakuş da 'Atıksız bir mutfak artık bir tercih değil hepimizin geleceği için bir zorunluluk. İsraf edilen her bir lokma gıda ile geleceğimizi de çöpe atmış oluyoruz. Bu nedenle şeflerin ve işletmelerin bu konu üzerinde çok daha fazla ciddiyetle durması ve tüm iş yapış süreçlerini buna uygun hale getirmesi büyük önem taşıyor' dedi.