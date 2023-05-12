Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
Tesla Çin'de yaklaşık 1,1 milyon elektrikli otomobili teknik sorunlar nedeniyle geri çağırıyor.
Tesla’nın, araçların hızlanma sistemlerindeki bir sorun nedeniyle Çin'de sattığı hemen hemen her arabayı tamir etmesi gerekecek.
Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, Tesla'nın Şangay fabrikasında ürettiği veya Ocak 2019 ile bu yılın nisan ayı arasında Çin’e ithal ettiği yaklaşık 1.1 milyon elektrikli otomobilin, sorununu gidermek için kablosuz bir yazılım düzeltmesi göndermesi gerekiyor.
Sorun, sürücü yavaşlamak için ayağını gaz pedalından çektiğinde ortaya çıkıyor. Bu olduğunda, tipik olarak meydana gelen şey, şarj etmek için aracın aküsüne ek gücün aktarılmaya başlaması. Çin'in düzenleyici kurumu, bunun yavaşlama oranını biraz belirsiz hale getirdiğini ve çarpışma riskini artırabileceğini ve bir güvenlik tehlikesi oluşturabileceğini söyledi.
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