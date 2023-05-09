Türkiye'de ilk Tesla Model Y teslim edildi

Tesla, Türkiye pazarına resmi girişinin ardından ilk Model Y sahibini buldu. Tesla'nın ilk teslimatı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:41
Türkiye'de ilk Tesla Model Y teslim edildi
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ABD merkezli otomobil şirketi Tesla, geçen ay Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket beklenenin çok üstünde bir talep ile karşılaştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin açıklamalarına göre Tesla ilk aşama için bin sipariş beklediklerini ancak 10 binden fazla sipariş ile karşılaştığını açıkladı.

Tesla'nın ilk teslimatı ise 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Tesla'nın resmi Twitter hesabından teslimat, "İlk Model Y teslimatı Türkiye'de gerçekleştirildi" açıklaması ile paylaşıldı. 

Model Y, Tesla'nın Türkiye'de satışa sunulan ilk aracı olması açısından büyük önem taşıyor. Elektrikli SUV, geniş iç hacmi, ileri teknolojisi ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Model Y, Türkiye'de ortalama 600 km menzile sahip olacak ve 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabilecek.


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