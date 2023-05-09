Türkiye'de ilk Tesla Model Y teslim edildi

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:41

ABD merkezli otomobil şirketi Tesla, geçen ay Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket beklenenin çok üstünde bir talep ile karşılaştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin açıklamalarına göre Tesla ilk aşama için bin sipariş beklediklerini ancak 10 binden fazla sipariş ile karşılaştığını açıkladı.

Tesla bekleyenler için son bilgiler!?



??Mayısın 2. haftası teslimatlar başlayıp, haziranda teslimat sayısı artacakmış.



?? Yaklaşık 1000 adet satış hedeflenirken, 10 binin üzerinde talep gelmiş.



?? Talebin %90'dan fazlası yıl sonuna kadar karşılanacakmış, güvence verilmiş. pic.twitter.com/jeHz7JCS4T — Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) April 27, 2023

Tesla'nın ilk teslimatı ise 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Tesla'nın resmi Twitter hesabından teslimat, "İlk Model Y teslimatı Türkiye'de gerçekleştirildi" açıklaması ile paylaşıldı.

First Model Y deliveries in Türkiye pic.twitter.com/2ojoUUggHt — Tesla Europe (@teslaeurope) May 8, 2023

Model Y, Tesla'nın Türkiye'de satışa sunulan ilk aracı olması açısından büyük önem taşıyor. Elektrikli SUV, geniş iç hacmi, ileri teknolojisi ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Model Y, Türkiye'de ortalama 600 km menzile sahip olacak ve 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabilecek.