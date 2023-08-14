Tesla bir kez daha indirime gitti

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:45

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:45

Tesla, Model Y'nin Çin'deki fiyatlarını bir kez daha düşürdü. Model Y Long Range ve Model Y Performance'ta 1.760 Euro indirim yapıldı. Bu indirim yaklaşık yüzde 4'lük bir orana karşılık geliyor.

Model Y Long Range artık Çin'de yaklaşık 37 bin 780 Euro (1 milyon 113 bin Türk Lirası) ve Model Y Performance yaklaşık 44 bin 80 Euro'dan (1 milyon 300 bin Türk Lirası) başlayan fiyatlarla satılıyor. Arkadan itişli Model Y'nin baz fiyatı ise değişmeyerek yaklaşık 33 bin 250 Euro (980 bin Türk Lirası) olarak kaldı.

Böylece yalnızca LGES'in NCA yuvarlak hücrelerine sahip dört tekerlekten çekişli modeller ucuzladı. CATL'nin prizmatik LFP hücrelerine sahip arkadan çekişli versiyonun fiyatı ise aynı kaldı.

Tesla, bu yılın ocak ayında Çin'deki tüm Model Y ve Model 3 otomobillerinin fiyatlarını önemli ölçüde düşürmüş ve birçok rakibinin fiyat indirimlerini tetiklemişti. Mevcut fiyat indirimi, örneğin BYD, Leapmotor ve Xpeng'de hisse fiyatları düştüğü için onları da etkiledi.

Çin'de Model 3 için teslimat süreleri 1 ila 4 hafta, Model Y için ise 2 ila 6 hafta arasında değişiyor.